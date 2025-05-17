بسبب الحر.. نقل 22 طالبة للمستشفى بعد إغمائهن أثناء امتحان بجامعة طنطا



الغربية- مروة شاهين:



تعرضت 22 طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا لحالات إغماء مفاجئة، خلال أداء امتحان مادة ألعاب القوى، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما استدعى نقلهن على الفور إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

وأكد الدكتور هاني سعيد، عميد الكلية، أن الطقس الحار كان السبب الرئيسي في تعرض الطالبات للإعياء، موضحًا أن الإغماء وقع خلال دخولهن اللجان لأداء الامتحان، وهو ما دفع إدارة الكلية إلى إيقاف الامتحان فورًا، وتحديد موعد بديل لاحقًا.

وأضاف "سعيد" أن حالة جميع الطالبات مستقرة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهن، مشيرًا إلى أن الكلية اتخذت إجراءات سريعة لضمان سلامة الطلاب، من بينها توفير وسائل التهوية والراحة، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن الكلية تتابع الحالة الصحية للطالبات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، حرصًا على سلامتهن وضمان سير العملية الامتحانية في ظروف آمنة.