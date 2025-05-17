حزنا على فسخ خطوبته.. شاب ينهي حياته بالحبة القاتلة في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أنهى شاب حياته في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، لمروره بأزمة نفسية، بسبب فسخ خطوبته منذ عدة أيام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا يفيد وصول أحد الأشخاص إلى مستشفى سمالوط في حالة إعياء شديد، ووفاته في الحال.

وكشفت التحريات قيام "أ، م"، 21 سنة، بالتخلص من حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة، لمروره بأزمة نفسية سيئة بعد فسخ خطوبته، وإصابته بحالة حزن شديدة، دفعته لإنهاء حياته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.