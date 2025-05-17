بالصور- استئناف تصدير الملح من ميناء غرب بورسعيد بعد توقف 3 سنوات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، استئناف شركة النصر للملاحات، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تصدير الملح من رصيف بورفؤاد بميناء غرب بورسعيد، لعدد من الدول بالأسواق الخارجية، بعد توقف لمدة 3 سنوات لأعمال الصيانة وإجراءات خاصة بالشركة.

وأشار، خلال متابعته استئناف التصدير، إلى أن هذا النجاح يُعَد ثمرة الجهود المؤسسية المتواصلة التي تبذلها الشركة، التي تؤمن بأن تطوير الأصول القومية والاستثمار في البنية التحتية، هو السبيل لتعزيز مكانة مصر التصديرية، وفتح آفاق أوسع أمام المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

وأوضح أن المساحة الإجمالية لملاحات بورفؤاد 6 ملايين و822 ألف متر ويصل الإنتاج لـ 300 ألف طن سنويًا من الملح الخام، فضلًا عن 100 ألف طن يتم تصديرها للخارج من الملح المغسول والملح الخام.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة تطوير شاملة تنفذها الشركة حاليا لتحديث البنية التحتية للميناء، ورفع كفاءته التشغيلية بما يتماشى مع توجهات الدولة، نحو دعم الصادرات الوطنية والتوسع في نطاق الأسواق الخارجية، حيث تُعد هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على عودة النشاط التجاري، من خلال أحد أقدم وأهم الموانئ التابعة للشركة.

يشار إلى أن شركة النصر للملاحات تأسست عام 1961 وتعد من أكبر شركات الملح في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم باستخراج الملح الخام وجميع العمليات الصناعية المرتبطة به من غسيل وطحن وتكرير وتعبئة وتوزيع في الداخل والخارج.