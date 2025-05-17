"الكسرة ابتلعت محمد".. غرق طالب في ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى طالب مصرعه غرقًا، أثناء السباحة في ترعة الكسرة، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج، وكشفت أسرته غموض الواقعة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بغرق طالب في ترعة فرعية دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين غرق المدعو "محمد. ر. م" 13 عامًا، طالب، ومقيم دائرة المركز، وذلك أثناء نزوله في ترعة الكسرة ولعدم إجادته السباحة غرق بها.

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وإيداعها في مشرحة مستشفى المنشأة المركزي، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به.

أفاد عمه "أيمن. ر. م"، 41 عامًا، مزارع، أنه أثناء نزول المذكور في الترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقًا، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.