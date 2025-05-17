بالصور- استكمال رصف الطريق الموازي للزراعي الشرقي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن استكمال أعمال رصف الطريق الشرقي الموازي للطريق السريع بمركز دار السلام، بطول 45 كيلو متر، وذلك في إطار خطة وزارة النقل بالتعاون مع محافظة سوهاج لرفع كفاءة شبكة الطرق، وازدواج الطرق السريعة.

وأوضح "سراج" أن المرحلة الأولى من المشروع شملت رصف مسافة 10 كم بداية من قناطر نجع حمادي باتجاه الشمال ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجاري أعمال إنشاء الجسر لمسافة 8 كم حتى كوبري الزرازرة، كما تم البدء فى أعمال رصف مسافة 12 كم أخرى بداية من محور جرجا باتجاه الجنوب، ليصبح إجمالى ما تم رصفه ورفع كفائته بالطريق 30 كم من إجمالي طول الطريق 45 كم.

ووجه المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري لتخطيط الطريق مروريا، ووضع العلامات الاسترشادية، والعواكس، وذلك لتيسير حركة النقل.

وأكد محافظ سوهاج أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة المرورية، والحد من الحوادث، وتسهيل الوصول إلى المناطق الصناعية، والمشروعات القومية، وربط القرى بالطريق السريع بشكل آمن وسلس، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية للأعمال الجارية حتى الانتهاء منها بالجودة المطلوبة.

يذكر أن أعمال الرصف تُنفذ بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، وسوف يتم استكمال باقي المسافة وفقًا للجدول الزمني المحدد.