3 حالات اختناق.. حصيلة حريق عقار مدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نشب حريق هائل داخل عقار سكني، مكوَّن من خمسة طوابق بشارع المنفذ في مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة.

كانت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية، تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد باندلاع حريق في عقار سكني، وتحركت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لتأمين الموقع ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب بالدور الثالث من العقار، في حين تتولى قوات الحماية المدنية التعامل مع ألسنة اللهب ومحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقى الطوابق، كما تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث، مع تنظيم حركة المرور لتسهيل دخول وخروج سيارات الطوارئ.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 مواطنين باختناق، هم: محمد حسين علي، 35 سنة، وشهاب محمد الدسوقي، 22 سنة، ومحمد عيد السيد، 40 سنة.

وأكد مصدر طبي من فرق الإسعاف، أن الحالات الثلاث خضعت للإسعافات الأولية في موقع الحادث، وأن حالتهم الصحية مستقرة في الوقت الحالي.

ولا تزال عمليات التبريد ومتابعة آثار الحريق جارية من قبل قوات الحماية المدنية، فيما تُجرى التحريات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع النيران وملابسات الحادث.