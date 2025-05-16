سقط من سيارة نقل.. مصرع مواطن سوداني في حادث بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقى شخص يحمل جنسية دولة أفريقية، مصرعه، مساء الجمعة، في حادث سير بمنطقة العلاقى بأسوان.



تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد مصرع شاب يدعى عبد الله شوقار أحمد 21 سنة ، إثر سقوطه من سيارة نقل على طريق "أسوان- العلاقى" جنوب شرق أسوان.

وتبين أن الشاب يحمل جنسية سودانية، وأنه اختل توازنه مما تسبب في سقوطه من سيارة نقل أثناء سيرها، وهو ما أدى إلى وفاته، وجرى نقله إلى مشرحة أسوان العمومية، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.