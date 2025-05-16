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إغماء وهبوط حاد.. نقل 4 من جماهير الإسماعيلي للمستشفى تأثرًا بهزيمة مودرن

11:28 م الجمعة 16 مايو 2025

جماهير الإسماعيلي في المدرجات

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

سادت حالة من الحزن بين جماهير النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، عقب خسارة فريقهم أمام مودرن بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتسببت الهزيمة في انهيار عدد من مشجعى الدراويش، حيث استقبل مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية 4 حالات من الجماهير، تنوعت إصاباتهم بين حالات إغماء وهبوط حاد نتيجة التأثر النفسي الشديد بالخسارة.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى، أن الحالات التي وصلت إلى قسم الطوارئ تم التعامل معها، مشيرًا إلى أن جميع المصابين استقرت حالتهم الصحية بعد تلقي الرعاية اللازمة.

وتفاعل عدد من مشجعي الإسماعيلي مع الخسارة بحالة من الغضب والحزن في المقاهي والشوارع، خاصة أن الفريق كان يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول الدوري.

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