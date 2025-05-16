إلهام شاهين وليلى علوي في حفل افتتاح أول نادي يوناني فى دهب -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

حضرت الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، حفل افتتاح أول نادي يوناني بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، الذي افتتحه اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وكونيستانتينوس فاسيس، نائب رئيس الوزراء اليوناني، وتوني كازامياس، المسئول عن النادي.

وأهدى محافظ جنوب سيناء الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، الشال البدوي، وجدارية لجنوب سيناء.

وأعربت إلهام وليلي عن سعادتهن بوجودهن بمدينة دهب، وحضور حفل افتتاح أول نادي يوناني بجنوب سيناء، كما قدمن الشكر إلى محافظ جنوب سيناء، ورئيس النادي اليوناني، لتكريمهن ودعوتهن لحضور هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى تنشيط السياحة اليونانية.

جدير بالذكر، أن النادي يتضمن أماكن ترفيهية للاطفال "كيدز اريا"، وحمام سباحة، ومطعم لتقديم الوجبات اليونانية، ومنطقة خدمية، وأماكن إقامة للعاملين، ومسرح مكشوف لتقديم الفقرات والاستعراضات الفنية اليونانية والعالمية، وجرى تصميمه على الطراز اليوناني من حيث الديكور، والألوان، لاستقطاب السوق السياحي اليوناني لمدينة دهب.