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إلهام شاهين وليلى علوي في حفل افتتاح أول نادي يوناني فى دهب -صور

09:48 م الجمعة 16 مايو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    افتتاح أول نادي يوناني فى دهب
  • عرض 19 صورة
    افتتاح أول نادي يوناني فى دهب
  • عرض 19 صورة
    افتتاح أول نادي يوناني فى دهب
  • عرض 19 صورة
    افتتاح أول نادي يوناني فى دهب
  • عرض 19 صورة
    افتتاح أول نادي يوناني فى دهب
  • عرض 19 صورة
    الافتتاح
  • عرض 19 صورة
    الشال البدوي
  • عرض 19 صورة
    الفنانتين
  • عرض 19 صورة
    افتتاح أول نادي يوناني فى دهب
  • عرض 19 صورة
    تكريم الفنانات
  • عرض 19 صورة
    تكريم الفنانات
  • عرض 19 صورة
    اهداء الهام شاهين الجدارية
  • عرض 19 صورة
    جداية جنوب سيناء ليلى علوي
  • عرض 19 صورة
    حضور حفل الافتتاح
  • عرض 19 صورة
    افتتاح أول نادي يوناني فى دهب
  • عرض 19 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين
  • عرض 19 صورة
    شال بدوي لإلهام شاهين
  • عرض 19 صورة
    تكريم ليلى علوي
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جنوب سيناء - رضا السيد:

حضرت الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، حفل افتتاح أول نادي يوناني بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، الذي افتتحه اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وكونيستانتينوس فاسيس، نائب رئيس الوزراء اليوناني، وتوني كازامياس، المسئول عن النادي.

وأهدى محافظ جنوب سيناء الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، الشال البدوي، وجدارية لجنوب سيناء.

وأعربت إلهام وليلي عن سعادتهن بوجودهن بمدينة دهب، وحضور حفل افتتاح أول نادي يوناني بجنوب سيناء، كما قدمن الشكر إلى محافظ جنوب سيناء، ورئيس النادي اليوناني، لتكريمهن ودعوتهن لحضور هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى تنشيط السياحة اليونانية.

جدير بالذكر، أن النادي يتضمن أماكن ترفيهية للاطفال "كيدز اريا"، وحمام سباحة، ومطعم لتقديم الوجبات اليونانية، ومنطقة خدمية، وأماكن إقامة للعاملين، ومسرح مكشوف لتقديم الفقرات والاستعراضات الفنية اليونانية والعالمية، وجرى تصميمه على الطراز اليوناني من حيث الديكور، والألوان، لاستقطاب السوق السياحي اليوناني لمدينة دهب.

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إلهام شاهين ليلى علوي افتتاح أول نادي يوناني فى دهب أول نادي يوناني فى دهب محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك
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