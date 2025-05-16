أمُهُ ولدته وهربت.. العثور على رضيع داخل دورة مياه السكة الحديد بطنطا

الغربية - مروة شاهين:

شهدت محطة قطارات السكك الحديدية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قيام سيدة بولادة طفلها داخل دورة المياه الخاصة بالمحطة، بعدها تركته وفرت هاربة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين من مستقلي القطارات بالعثور على طفل رضيع وعليه آثار دماء داخل دورة مياه محطة السكة الحديد بطنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام سيدة تدعى "م.ل" وتبلغ من العمر 25 عاماً مقيمة بمدينة الإسكندرية، قامت بولادة طفلها داخل دورة مياه محطة قطارات طنطا، وتركته وفرت هاربة، بعد أن فوجئت بآلام الولادة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفل ناتج عن علاقة غير شرعية مع أحد أقاربها، وبتفريغ كاميرات المراقبة أمكن ضبط السيدة حال سيرها بمنطقة السيد البدوي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، ونقل الطفل إلى حضانات أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.