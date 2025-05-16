محافظ جنوب سيناء ونائب رئيس الوزراء اليوناني يفتتحان أول نادي يوناني فى دهب -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وكونيستانتينوس فاسيس، نائب رئيس الوزراء اليوناني، أول نادي يوناني يقام بالمحافظة بمدينة دهب بهدف جذب أكبر عدد من السائحين اليونانيين، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لتنشيط السياحة، والتنوع في جذب أسواق سياحية جديدة.

وشهد الافتتاح وفد رفيع المستوى من اليونانيين يضم نيكوس ساباجورجن، سفير اليونان، وبولي أيوانو، سفيرة قبرص، وإيوانيس كوستاندانوس، وزير المحليات اليونانية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تدعم كل ما يضيف للقطاع السياحي، الذي يعد شريان الاقتصاد المصري، مؤكدا أن إقامة نادي يوناني بمدينة دهب يسهم في زيادة السياحة اليونانية الوافدة لجنوب سيناء، كما يعد خطوة هامة في توطيد العلاقات السياحية المصرية اليونانية، وجذب آلاف السائحين اليونانيين لمدن خليج العقبة.

وأشار إلى أن مدينة دهب ستشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية، وذلك بعد تنفيذ المخطط الاستراتيجي الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن إقامة بنية تحتية مستدامة، ومراكز سياحية مبتكرة تعتمد على التقنيات الذكية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات وجعل المدينة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، إضافة إلى استعمالات الأراضي المختلفة "السياحية، الترفيهية، الخدمية، السكنية، التجارية"، والمشروعات القومية و الاستثمارية المقترحة، بهدف تنفيذ خريطة التنمية الشاملة والمتكاملة على أرض المدينة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ومن حانبه، قال وتوني كازامياس، المسئول عن النادي، إن النادي اليوناني مشروع غير هادف للربح، لكنه يسهم بدرجة كبيرة في تنشيط السياحة اليونانية بمدينة دهب، وملتقى للجاليات اليونانية بمختلف دول العالم للاستمتاع بالطبيعة الساحرة للمدينة.

وأوضح أن النادي سيصبح استراحة للحجاج اليونانيين الذين يحرصون على زيارة دير سانت كاترين لإقامة شعائر الحج الخاصة بهم، ويرغبون في الاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة. بدهب، خاصة ان الرحلات البحرية، والأجواء الطبيعية الفريدة التي تميز مدينة السحر والجمال عن مختلف المدن السياحية في العالم، وليس في مصر فقط.

وأكد أن الشعب اليوناني يعشق مصر بشكل عام وجنوب سيناء بشكل خاص، لما تتميز به من أجواء ساحرة تساعد على الاستجمام والاسترخاء، وأيضا المغامرة والمتعة في نفس الوقت.

جدير بالذكر، أن النادي يتضمن أماكن ترفيهية للاطفال "كيدز اريا"، وحمام سباحة، ومطعم لتقديم الوجبات اليونانية، ومنطقة خدمية، وأماكن إقامة للعاملين، ومسرح مكشوف لتقديم الفقرات والاستعراضات الفنية اليونانية والعالمية، وجرى تصميمه على الطراز اليوناني من حيث الديكور، والألوان، لاستقطاب السوق السياحي اليوناني لمدينة دهب.