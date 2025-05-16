سفيرة الاتحاد الأوروبي: مصر شريك استراتيجي مهم.. وملتزمون بدعم القاهرة لتحقيق تطلعاتها التنموية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، "أنجلينا أيخهورست"، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والقاهرة تتطور باستمرار، وأصبحت أكثر قوة وشمولًا، مشيرةً إلى أن الشراكة بين الجانبين تتجاوز التعاون التجاري إلى مجالات التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، وذلك وفقًا لأولويات الحكومة المصرية.

وأوضحت أيخهورست، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، خلال زيارتها للإسكندرية، أن قادة الجانبين، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، اتفقوا على تعزيز التعاون الاستراتيجي والعمل كشركاء في دعم الاستقرار الإقليمي والاستثمار في مجالات الطاقة والمياه.

كما شددت السفيرة على أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأمن الحدودي لمصر، مشيدةً بجهود الحكومة المصرية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ودورها الفاعل في الوساطة لتحقيق السلام.

ضمان التمويل الأوروبي لمصر والمشاريع التنموية

وتناولت السفيرة أولويات التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل مكثف لضمان توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية في مصر، وخاصةً مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع استثمارات الطاقة الكهربائية.

وأوضحت أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن مذكرة التفاهم الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان تحقيق أفضل النتائج، وقالت: "نحن نحرص على أن تسير هذه المفاوضات بهدوء، وبمجرد توفر المعلومات النهائية، سيتم الإعلان عنها".

كما أشارت أيخهورست إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل الاستثمار في مشاريع النقل الحضري والبنية التحتية في الإسكندرية، بما في ذلك مشروع مترو الإسكندرية، الترام الأزرق، ومراكز التحكم بالطاقة الكهربائية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الفرنسية والبنك الأوروبي للاستثمار.

ولفتت أيخهورست إلى أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تتجه نحو مزيد من التعاون السياسي والاقتصادي، مؤكدةً أن الزيارات الدبلوماسية لم تتوقف نظرًا لأهمية الدور المصري في المنطقة، وأن هناك مزيدًا من الزيارات المرتقبة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

التزام أوروبي بدعم تطلعات مصر التنموية وتعزيز استقرارها

واختتمت السفيرة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائلةً: "نحن ملتزمون بدعم مصر في تحقيق تطلعاتها التنموية وتعزيز استقرارها الإقليمي. فالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ليست مجرد شراكة اقتصادية، بل هي تعاون استراتيجي يعكس المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا".



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