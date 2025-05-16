محافظ أسوان يهنئ آية محسن لفوزها بجائزة الدولة للمبدع الصغير

أسوان - إيهاب عمران:

قدم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، التهنئة إلى "آية محسن عبده" لفوزها فى الفئة الأولى بفرع الرسم بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2025 ، والتى أقيمت دورتها الخامسة تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإعتمد أسماء الفائزين بها وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأشاد محافظ أسوان، بإطلاق وزارة الثقافة لهذه الجائزة لأهميتها فى منح الأطفال من سن ( 5 إلى 18 سنة ) جوائز فى مجالات الآداب والفنون والإبتكارات العلمية لتضاف لحزمة المبادرات الثقافية التي تجسد رؤية الجمهورية الجديدة فى تمكين الأطفال والنشء، فضلاً عن التأكيد على إلتزام الدولة لبناء أجيال جديدة تنتمى لوطنها ، وتحمل بذور الإبداع والتجديد ، وخاصة أن الإستثمار فى طاقات الأطفال يعتبر بمثابة إستثمار فى المستقبل ، وظهر ذلك جلياً فى الإقبال المتزايد من الأسر المصرية لصقل مهارات أطفالهم بمشاركتهم فى هذه الجائزة فى مراحل عمرية مبكرة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المتقدمين للجائزة هذا العام بلغ 6570 مشاركا من بينهم 4262 من الإناث و2308 من الذكور، يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركات من 9 دول عربية وأجنبية ، كما شهدت الدورة الخامسة مشاركة واسعة في فروع الجائزة المختلفة حيث جاء فرع الرسم في مقدمة التخصصات بـ 3438 مشاركة ، وفرع القصة بـ751 مشاركة، ثم الشعر بـ 428 مشاركة ، والغناء بـ604 مشاركة ، والابتكارات العلمية بـ500 مشاركة ، والتطبيقات والمواقع الإلكترونية بـ566 مشاركة مما يعكس تنوع إهتمامات الأطفال وتفوقهم في مجالات الإبداع المتنوعة .