سفيرة الاتحاد الأوروبي تشيد بجهود مصر في الوساطة لإنهاء الأزمة في غزة -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

ثمنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن القاهرة تضطلع بدور بالغ الأهمية في الوساطة بين الأطراف المعنية وتبذل جهودًا دبلوماسية مستمرة على مدار الساعة لإيجاد حلول سياسية وإنسانية مستدامة لغزة.

وأشارت السفيرة الأوروبية، خلال لقاء صحفي على هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي في نيويورك خلال يونيو المقبل، والذي يأتي بتنسيق مشترك بين الاتحاد الأوروبي، مصر، فرنسا، والمملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر سيكون تنفيذ حل الدولتين كإطار لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضافت أيخهورست، أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع مصر لضمان استمرارية الحوار الدبلوماسي حول مستقبل القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الاجتماع المرتقب سيبحث سبل تقديم أفق سياسي واضح للفلسطينيين، ويضع تصورًا عمليًا لتنفيذ حل الدولتين وفقًا للمعايير الدولية.



وأشارت أيخهورست، إلى الاجتماع الوزاري المرتقب في بروكسل، والذي سيجمع وزراء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لمناقشة القضايا الإقليمية، وعلى رأسها التطورات السياسية في فلسطين بمشاركة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي.

وأوضحت أن الاجتماع سيترأسه كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستقود أيضًا اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين، إلى جانب اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، مما يجعل جدول أعمالها مزدحمًا بالقضايا السياسية والأمنية ذات الأولوية.

المساعدات الإنسانية لغزة ودور مصر في إدارة اللاجئين

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، أكدت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات مكثفة بشأن آليات تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرةً إلى أن هذه القضية ستكون محورًا رئيسيًا في المنتدى الإنساني الأوروبي، الذي سينعقد الأسبوع المقبل.

كما شددت أيخهورست على أهمية الدور المصري في إدارة تدفقات اللاجئين والهجرة غير الشرعية، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر داعم لمصر في هذا المجال، حيث يعمل على تمويل مشروعات تعزز قدرة القاهرة على التعامل مع التحديات المتزايدة المرتبطة بهذا الملف.