بعد شكاوى متعددة.. ضبط مصنع بالمنيا يعبئ أسطوانات بوتاجاز ناقصة الوزن

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الجمعة، عن قيام مديرية التموين بشن حملة تفتيشية مكثفة على مصانع تعبئة البوتاجاز بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ذلك يأتي في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز المنزلية.

وفى هذا السياق، أوضح المهندس عبد الباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفة أحد مصانع تعبئة البوتاجاز، وتبين وجود نقص في وزن الأسطوانة الواحدة يُقدر بنحو 700 جرام، مقارنة بالوزن الطبيعي للأسطوانة المعبأة والذي يبلغ نحو 30 كجم.

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنيا، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مع تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.