"أساسيات حقوق الإنسان".. دورة تدريبية بمكتبة مصر العامة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال الدورة التدريبية حول "أساسيات حقوق الإنسان" والتى استمرت على مدار 4 أيام، وذلك داخل مكتبة مصر العامة لرفع الوعي بحقوق الإنسان، مشيداً بالجهود المتميزة التي يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة، وهو ما نحرص عليه من خلال تقديم كافة الخدمات للمواطن الأسوانى لتحسين مستوى المعيشية وتوفير حياة كريمة له على الوجه الأكمل.

وتضمنت أعمال الدورة التدريبية، والتى أقيمت تحت عنوان "معاً لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان"، وحضرها الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب وبناء القدرات، والوفد المرافق له، فضلاً عن ممثلى وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين، التعريف بمنظومة العمل بالمجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وخصائصها وتصنيافتها ومسارها التاريخى الممتد عبر العصور، فضلاً عن التعريف بالاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر عام 2021 ومحاورها تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.