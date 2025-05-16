ضبط 3 أطنان أسماك ولحوم مجمدة مجهولة المصدر بالمنوفية- صور

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية اليوم الجمعة، من تحرير 220 محضرًا تموينيًا خلال يومي الخميس والجمعة، تنوع ما بين 114 محضر مخالفات مخابز و106 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن أبرز المخالفات تحرير محاضر جنح ضد أصحاب ثلاجات لحوم وأسماك بمركزي منوف والشهداء لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية قدرها 1,250 طن أسماك مدخنة، 1,500 طن لحوم وكبدة مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر، كما تحرر محضرين جنح بمركز أشمون ضد أصحاب محلات بقالة لممارسة النشاط بدون ترخيص ولعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.