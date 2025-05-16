إعلان

تحصين 350 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنوفية- صور

04:38 م الجمعة 16 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تحصين 350 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنوفية (3)
  • عرض 3 صورة
    تحصين 350 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنوفية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من تحصين 349 ألفًا و38 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع بنسبة تنفيذ 93.4% من الأعداد المستهدفة بالحملة القومية الأولى.

وأشارت المديرية في بيان إعلامي نشرته محافظة المنوفية، أن هناك متابعات مستمرة لأعمال سير لجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

وأشاد اللواء إبراهيم أبو خالد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رأس ماشية الحمى القلاعية مرض الوادي المتصدع محافظة المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان