تحصين 350 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنوفية- صور

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من تحصين 349 ألفًا و38 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع بنسبة تنفيذ 93.4% من الأعداد المستهدفة بالحملة القومية الأولى.

وأشارت المديرية في بيان إعلامي نشرته محافظة المنوفية، أن هناك متابعات مستمرة لأعمال سير لجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

وأشاد اللواء إبراهيم أبو خالد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها.