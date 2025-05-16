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هربًا من حرارة الجو.. غرق طفل في ترعة الدناقلة بسوهاج

04:35 م الجمعة 16 مايو 2025

واقعة غرق- أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في ترعة الدناقلة دائرة مركز شرطة المنشاة جنوبي محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة وإيداعها مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بغرق شخص فى ترعة قرية الدناقلة دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين من التحريات الأولية غرق "أحمد. م" 15 عامًا ويقيم بناحية قرية كوم بدار دائرة المركز، أثناء النزول في الترعة المشار إليها هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة غرق بها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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غرق طفل محافظة سوهاج انتشال جثمان صبري عزب مدير أمن سوهاج
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