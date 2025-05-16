توريد 499 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 499,769 طنًا و511 كجم، وذلك بعد توريد 16,099 طنًا و182 كجم خلال يوم أمس.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة اليومية لعمليات التوريد على مستوى المحافظة لتحقيق المستهدف وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أن المساحة التي تم حصادها حتى الآن بلغت 340,100 فدان، من إجمالي 370,183 فدانًا مزروعة هذا العام. وشدد على ضرورة التزام المزارعين بتوريد المحصول إلى الشون والصوامع المطورة لتقليل الفاقد، مؤكدًا دعم الدولة الكامل للمزارعين في جميع مراحل الإنتاج والتوريد.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أهمية الالتزام باشتراطات التخزين، ومنها وجود طبالي خشبية، خلو الشون من محاصيل أخرى، وجود موازين معتمدة، توفير وسائل الحماية من الحرائق، ومكتب إداري داخل كل موقع تخزيني.