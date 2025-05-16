الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله بافتتاح 11 مسجدًا اليوم الجمعة، بعدد من المحافظات، من بينهم مسجدين في محافظة المنيا .

ومن المقرر أن تشهد محافظة المنيا افتتاح مسجدين بمركز مغاغه، وهما مسجد الزعفراني بقرية شارونة ، ومسجد خالد بن الوليد بقرية جزيرة شارونة.

وأوضحت الأوقاف أن خططها في تطوير وتجديد بيوت الله مستمرة دون انقطاع، لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.