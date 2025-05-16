"وقع عليهم وهم نايمين".. مصرع طفل وإصابة 2 من أسرته انهار عليهم حائط في المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي طفل مصرعه، وأصيب 2 آخرين من أهله بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر انهيار جزء من حائط منزل عليهم أثناء نومهم داخل المنزل بإحدى قرى مركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغاً يفيد وقوع حادث انهيار حائط داخل منزل بقرية القايات في مركز العدوة شمالي المحافظة، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة 2 آخرين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وقوع الحادث نتيجة تهالك جدران المنزل، مما أسفر عن سقوط حائط داخلي، وتسبب في وفاة " رحيم .م" 5 سنوات، وإصابة 2 آخرين من أهل المنزل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة، والمصابين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تم إخلاء المنزل لحين انتهاء المعاينات الهندسية اللازمة، وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز، وفرض كردون حول المنزل.