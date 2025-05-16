قنصل فرنسا بالإسكندرية تشارك في تنظيف شاطئ ستانلي- فيديو وصور

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير مصراوي:

شارك دبلوماسيون وتنفيذيون بمحافظةالإسكندرية، اليوم الجمعة في حملة تنظيف شاطئ "ستانلي"، والتي شارك فيها طلاب المدارس الناطقة باللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية والطلاب من شباب المعهد الفرنسي، ضمن جدول الاحتفالات بيوم أوروبا للحفاظ على البيئة بالتعاون مع المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

جاء ذلك بحضور قنصل عام فرنسا بالإسكندرية لينا بلان، والتي شاركت في نشاط تنظيف الشاطئ بالتنسيق مع العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، والأجهوة المعنية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت قنصل فرنسا أن القنصلية الفرنسية والمعهد الفرنسي بالإسكندرية أطلقت مبادرة "تنظيف الشواطئ"، والذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي في مصر ودعم كل من محافظة الإسكندرية ووزارة شئون البيئة.

وأضافت أنها مبادرة فريدة من نوعها تتصدى لتلوث البلاستيك وتعزيز التوعية بالممارسات المستدامة والحفاظ على الأحياء المائية والتنوع البيولوجي البحري ضد التلوث البلاستيكي.

وأشارت إلى أن هذا الحدث الذي يقام تحت إشراف كل من الإتحاد الأوروبي بمصر وقنصلية فرنسا مع المعهد الفرنسي، يجمع طلاب المدارس الثانوية من الشبكات الناطقة بالفرنسية والإنجليزية وأيضا الألمانية، حيث يشاركون في نشاط تنظيف شاطئ ستانلي، يليه ورشة توعوية بالأحياء المائية وكيفية الحد من ظاهرة تلوث المحيطات.

وأكدت أن المشروع لا يهدف فقط إلى التنظيف، بل أن يكون تجربة تعليمية وتفاعلية، ليكتسب الطلاب نظرة شاملة على دورة حياة البلاستيك واكتشاف مدى تأثيره على الكائتات البحرية، فيما وجهت الشكر للجهات التنفيذية في الإسكندرية على التنسيق لتنظيم تلك الأنشطة.