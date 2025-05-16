بالصور- أسيوط تواصل جهودها في تبطين الترع وتطهير المصارف لتحسين خدمات الري

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ أعمال تطهير وتبطين وتدبيش الترع والمصارف، ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الحفاظ على البيئة وصون الموارد المائية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد المحافظ، على دعمه الكامل لهذه الجهود، من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات أمام حملات تطهير المجاري المائية، بما يضمن وصول مياه الري إلى نهايات الترع والفروع التابعة لها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الرقعة الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأوضح أبو النصر، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، بقيادة المهندس حاتم مختار، وبالتعاون مع الإدارة العامة للري برئاسة المهندس أبو العيون عرفات، نفذت حملة موسعة لتطهير عدد من الترع والمصارف، شملت أعمال نزع الحشائش وتكريك ترعة "نجع حمادي الغربية" بمنطقة صاولة طب، باستخدام معدات متطورة مثل الكباش، الحفارات طويلة الذراع، الصنادل، والحاويات، مع نقل نواتج التطهير إلى أماكن مخصصة للتخلص الآمن منها، بالتنسيق مع الوحدات المحلية المعنية.

كما تابع المحافظ، أعمال تبطين ترعة "إبراهيم بك" باستخدام الخرسانة والدبش، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، الذي يستهدف تحسين إدارة وتوزيع مياه الري، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.