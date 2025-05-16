بالصور- وزير الري يتفقد حالة الري وأعمال تطهير الترع بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى زيارة مفاجئة لمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، لتفقد حالة الري وأعمال تطهيرات الترع والمصارف بنطاق المحافظة، وذلك للاطمئنان على حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتفقد الدكتور سويلم حالة المناسيب وأعمال تطهيرات ترعة الإسماعيلية بنطاق محافظة القليوبية بموقع هويس سرياقوس، حيث وجه باستخدام الأدوات المناسبة لإزالة الحشائش الجرفية من جسور الترعة دون التأثير على القطاع المائي أو التأثير سلباً على ثبات الجسور.

كما تفقد حالة الرى وأعمال تطهيرات ترعة الشرقاوية بنطاق محافظة القليوبية، حيث وجه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية بمتابعة قيام أجهزة المحافظة بنقل القمامة والمخلفات المتراكمة على جسور الترع والبدء فوراً بجسور ترعة الشرقاوية، والتنسيق بين أجهزة الرى والخزانات للإسراع فى تنفيذ عملية تأهيل كوبري عبوده علي ترعة الشرقاوية ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية والإفادة بمخطط زمني للإجراءات المتخذة حالياً وصولاً لمرحلة البدء في التنفيذ.

كما وجه بالتنبيه على مقاول عملية تطهيرات هندسة شبين القناطر بالإسراع فى تنفيذ أعمال التطهيرات والأوامر الصادرة المتأخرة ونهوها خلال إسبوع من تاريخه.

وتفقد الدكتور سويلم حالة المناسيب وأعمال تطهيرات الرياح التوفيقى بنطاق محافظة القليوبية بمدينة بنها عند الكيلو 30، حيث وجه بمتابعة أعمال التطهيرات على الرياح لضمان إمرار التصرفات المائية للمحافظات التالية لمحافظة القليوبية، والتوجيه بإحلال وتجديد صاولة كيلو 35 على الرياح التوفيقي، وإنشاء صاولة أمام فم الرياح التوفيقي على نهر النيل لمنع دخول المخلفات للرياح.