فحص 1259 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية الدير بمركز اهناسيا، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1259 مواطنا في 9 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام، رمد، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 201 تحليل دم و طفيليات، و9 حالات أشعة عادية.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت تخصصات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.