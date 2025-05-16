"كان رايح الشغل".. مصرع نجار مسلح صدمه قطار في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي نجار مسلح مصرعه، اليوم الجمعة، إثر بعدما صدمه قطار أمام مزلقان مدرسة فاو بحري الإعدادية بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع نجار مسلح بعدما صدمه قطار أمام مزلقان مدرسة فاو بحري الإعدادية بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع يسي شنودة حلمي زكي، يبلغ من العمر 23 عاما، نجار مسلح، مقيم بالسلامية بنجع حمادي، خلال ذهابه إلى عمله، بعدما صدمه قطار أمام مزلقان مدرسة فاو بحري الإعدادية بمركز دشنا، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.