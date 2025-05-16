بالصور- تصادم مروع بين 4 سيارات يشعل النيران ويصيب 6 على طريق السويس

السويس- حسام الدين احمد:

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات واشتعال إحداها على طريق "السويس- الأدبية" ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج.

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بلاغا من المواطنين يفيد بتصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أمام شركة السويس للصلب، واشتعال السيارة الملاكي، لحق بهم تصادم سيارة ملاكي أخرى مع سيارة نقل، في نفس موقع الحادث.

ووجه مدير الحماية المدنية سيارتين إطفاء لموقع البلاغ أمام شركة السويس للصلب على طريق الأدبية، وجرى التعامل مع حريق السيارة الملاكي بالمواد المخصصة لذلك، مع أعمال التبريد وتم السيطرة على الحريق قبل انفجار محرك السيارة أو تنك الوقود.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 4 سيارات إسعاف من نقطة التمركز القريبة ووصلت موقع الحادث بعد 7 دقائق ليبدأ المسعفين في تقديم الخدمات الطبية والتعامل مع المصابين في موقع الحادث، بالتعاون مع رجال الحماية المدنية الذين تولوا أعمال الإنقاذ البري وإخراج المصابين من السيارة الملاكي الأخرى.

وأفادت المعاينة المبدئية بموقع الحادث أن سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم "4956 ط س س" توقفت يمين الطريق، وأثناء ذلك اصطدمت بها من الخلف سيارة ملاكي تحمل لوحات "3989 ق س و" بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ونتج عن ذلك إصابة مستقلي السيارة الملاكي، واشتعال السيارة من المقدمة.

عقب ذلك توقفت سيارة نقل محملة بحديد التسليح تجنبا للمرور أثناء اشتعال الملاكي، تحمل لوحات رقم "6982 ط ل د" بمقطورة "ط ص د 9484" ، وبسبب السرعة الزائدة اصطدمت بها من الخلف سيارة ملاكي أخرى تحمل لوحات "8293 ص هـ ج"

وقال شهود عيان بموقع الحادث، عن رجال الإطفاء سيطروا على حريق السيارة، وفي غضون ذلك تباطأت حركة السير، كما توقفت بعض المركبات على الطريق من بينها الشاحنة المحملة بالحديد وبسبب السرعة الزائدة فقد سائق سيارة ملاكي السيطرة عليها واصطدم بالنقل، لتدخل مقدمة الملاكي أسفل النقل، ويصاب مستقلي السيارة بإصابات خطيرة.

وقال مصدر طبي إن الحادث أسفر عن إصابة 6 نقلهم رجال إسعاف لمجمع طبي السويس، بينهم 3 حالات خطرة مصابين بنزيف داخلي وكسور بالرأس.