ضبط 1000 بطاقة تموينية مجمعة وتحرير 573 محضرًا في حملات بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط 1000 بطاقة تموينية ذكية مجمعة لدى أحد التجار التموينيين، في واقعة تمثل مخالفة صريحة للقانون وتهدف إلى الاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك ضمن حملات رقابية مكثفة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وأسفرت عن تحرير 573 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية التموين، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، لضمان استمرارية الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي قادها خالد محمد وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة، استهدفت المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، والأسواق، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، ومنافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 310 كجم من اللحوم والدواجن والكبدة المجمدة، و15 جوال دقيق بلدي مدعم، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات من العصائر والحلوى والجبن والمكرونة والزيت والسكر بدون بيانات أو مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محاضر تتعلق بتجميع وبيع سلع تموينية، وبيع أسطوانات بوتاجاز بأعلى من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغلق محال تموينية دون إذن.

وفيما يخص المخابز، تم تحرير 496 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص الوزن، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إصدار بونات صرف للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في منظومة الدعم أو الاستغلال التجاري، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح المواطنين.

وأشار المحافظ إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية، عبر الأرقام (114) أو (088/2135858) و(088/2135727) و(088/2135670)، أو عبر تطبيقات "واتساب" و"تليجرام" على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.