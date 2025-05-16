"خذلتك يا أبي".. العثور على جثمان محامٍ شاب في الشرقية بعد رسالة وداع مؤثرة



الشرقية- ياسمين عزت:

سيطر الحزن على أهالي محافظة الشرقية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد العثور على جثمان محامٍ شاب يدعى محمد عبد العزيز داخل مكتبه، عقب ساعات قليلة من نشره رسالة وداع مؤثرة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أعلن فيها عن عزمه إنهاء حياته وطلب الدعاء من أهله وأصدقائه.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث عُثر على الجثمان داخل المكتب، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها، مع تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكانت كلمات الشاب في المنشور بمثابة نداء أخير، قال فيه: "لو البوست ده نزل يبقى أخدت القرار اللي بقالي فترة بفكر فيه ومتردد.. إني أخلص كل اللي حواليا من إنهم يشيلوا همي."

وترك محمد رسائل وداع مؤثرة لأفراد عائلته، قال لوالده: "كان نفسي أفرحك وتبقى فخور بيا، للأسف ما عرفتش وخذلتك"، ولوالدته كتب: "أمي.. أنتي أغلى حاجة عندي، والتراب اللي بتمشي عليه كان بيريحني"، كما أوصى شقيقته قائلاً: "خلي بالك من ماما"، واختتم رسالته المؤلمة بمزحة حزينة قال فيها:"افتكروني بالحلو، ما هو مش هبقى ميت الموتة دي وكمان سيرتي تبقى وحشة."

وحاول العديد من أصدقاء المحامي الشاب ومتابعوه تهدئته برسائل دعم وتعليقات تعاطف، فيما سارع أقاربه إلى مكتبه، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه، إذ فارق الحياة قبل وصولهم.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.