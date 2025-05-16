شرم الشيخ تستعد لإطلاق حملة لتنظيف الشواطئ وقاع البحر

جنوب سيناء - رضا السيد:

تستعد مدينة شرم الشيخ لإطلاق حملة نظافة مكبرة لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة، ومحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن الجهود الخاصة بالحفاظ على البيئة، وجعل مدينة شرم الشيخ مدينة بيئية خضراء.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه جار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإطلاق مبادرة تنظيف شواطئ مدينة شرم الشيخ، بهدف الحفاظ على الحياة البحرية والشعب المرجانية، مؤكدا أن فعاليات الحملة ستنطلق بعد غد الأحد، بمشاركة عدد من الغطاسين، وغرفة والأنشطة البحرية، وبعد المتطوعين من منظمات المجتمع المدني والجهات الراعية.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن تشهد وزيرة البيئة انطلاق الفعاليات من منطقة سقالة لاند مارك حتى الوصول لأطول مساحة، مع دعم الحملة بكافة الاحتياجات الخاصة بجمع القمامة، وحملها عبر سيارات لنقلها إلى مقلب القمامة الخاص بالمدينة.

وأشار إلى أن الغواصين سيقومون بإزالة المواد البلاستيكية والمخلفات التي تحيط بالشعاب المرجانية في البحر، ووضعها في المراكب، مع وجود متخصصين لضمان سلامة وصحة الغواصين.

وأضاف أنه جرى اختيار مدينة شرم الشيخ لإطلاق هذه الحملة كون السائحين المترددين عليها يهتمون بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات، وكونها واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، إضافة إلى أن البحر الأحمر يعد من أكثر النظم البيئية تنوعا في العالم، كما أن السياحة والحياة البحرية تعتمد على بيئة نظيفة مستدامة، والتلوث يؤثر بالسلب على التوازن البيئي في المنطقة.

وأكد أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تنمية الوعي البيئي لدى المواطنين، وزوار المدينة من مختلف جنسيات العالم، وجعلهم شريك داعم للحفاظ على البيئة والحياة البحرية بالمدينة، لافتا إلى أن أكثر من 150 متطوع سيشاركون في تنظيف الشاطئ والبحر، على أن تكون مهمة الغواصين تنظيف قاع البحر، وتكون مهمة المتطوعين إزالة المخلفات من على الشواطئ.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تواصل جهودها للحفاظ على كونها من أهم المدن السياحية العالمية الخضراء.