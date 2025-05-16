نيران الكرتون تودي بحياة سيدة في سوهاج.. والتحقيقات تكشف مفاجأة

سوهاج- عمار عبدالواحد:



أشعلت ربة منزل النيران بواسطة الكرتون في مسكنها، ما نتج مصرعها متأثرًة بإصابتها بحروق نارية متفرقة بالجسد، وكشف زوجها ووالدها إقدامها على ارتكاب الواقعة.

البداية، بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في شقة ووجود متوفاة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تبين من التحريات نشوب حريق في صالة وحجرة نوم بشقة في الطابق الأول بعقار مكون من أربع طوابق ملك المدعو "محمد. س" 42 عامًا عامل بمستشفى خاص.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه وإخماده بالكامل. وأسفر الحادث عن مصرع "رندا. أ" البالغة من العمر 28 عامًا، وتعمل بمستشفى خاص، متأثرة بإصابات بالغة نتيجة حروق متفرقة بالجسد، حيث جرى نقل الجثمان إلى مستشفى سوهاج العام.

وأسفرت المعاينة عن احتراق بعض الأثاث داخل الشقة، فيما أفاد زوج المتوفاة ووالدها بأن الراحلة أضرمت النيران عمدًا بصالة الشقة مستخدمة أوراق كرتون، وأن النيران امتدت إلى ملابسها ما تسبب في وفاتها، مرجعين الواقعة إلى تدهور حالتها النفسية ومعاناتها من اضطرابات نفسية وعصبية، وأكدا عدم اتهام أي شخص بالتسبب في الحادث، نافيين وجود شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.