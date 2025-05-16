بمشاركة الأجانب.. انطلاق ماراثون للجرى بمدينة دهب لتنشيط السياحة

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت فعاليات الماراثون الرياضي للجري، اليوم الجمعة، بمدينة دهب بجنوب سيناء،بهدف تنشيط السياحة، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وبدأت نقطة انطلاق فعاليات الماراثون من منطقة ريتاك حتى منطقة اللاجونا، وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية.

وقال أحمد الجارني، منظم الماراثون، إنه جرى تنظيم الماراثون لتنشيط ودعم السياحة، والتأكيد على أن سيناء آمنة، مشيرا إلى أنه جرى اختيار خط سير الماراثون بعناية لإظهار المناطق الجمالية بالمدينة، والطبيعة الخلابة والساحرة التي تميزها عن غيرها من المدن السياحية في العالم.

وأوضح منظم الماراثون، أن السباق جرى لمسافتين، إحداهما 10 كيلو متر، والأخرى 6 كيلو متر بمشاركة 100متسابق من المصريين والأجانب من " روسيا، انجلترا، المجر ، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، واستونيا".

وأكد أن هذا السباق يجري تنظيمه للعام العاشر على التوالي، لدعم السياحة، لذا جرى اختيار منطقة اللاجونا لتكون نقطة النهاية، كونها من أفضل مناطق الغطس فى العالم، ويسمح فيها بممارسة كافة الأنشطة البحرية خاصة بعد ظهور القرش الحوتي صديق الإنسان منذ أيام.

على جانب آخر، أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا الماراثون الذي يظهر مدى إهتمام مصر بالرياضة، مؤكدين أن مدينة دهب مدينة ساحرة و أجوائها رائعة تعكس مدى تفرد سيناء بالمناظر الخلابة.

ونظمت الوحدة المحلية للمدينة إفطار بدوي جماعي للمشاركين بمنطقة اللاجونا، عقب تسليم الجوائز للفائزين.

انطلق فعاليات الماراثون بحضور اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، وعبد العزيز داود، نائب رئيس المدينة، وولبد زهران، مدير مركز الشباب والرياضة بدهب، وإسلام صادق، إدارة شباب دهب، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمدينة.