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مقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة مسلحة بالمحلة الكبرى

09:57 م الخميس 15 مايو 2025

الشاب أحمد الشرقاوي

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الغربية – مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس، إثر مشاجرة مسلحة اندلعت بين عدد من الشباب بقرية منشأة الأمراء المتاخمة لقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، أسفرت عن إصابة الشاب أحمد الشرقاوي (23 عامًا) بطلق خرطوش في الرأس، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لمحاولة إسعافه، غير أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

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