حريق يلتهم 3 أحواش بسوهاج ويتسبب في نفوق ماشية وطيور (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

اندلع حريق، اليوم الخميس، في ثلاثة أحواش لتربية المواشي بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، ما أدى إلى نفوق رؤوس ماشية وطيور، وتلف كميات من المحاصيل والأعلاف، دون تسجيل إصابات بشرية.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا بشأن نشوب النيران في أحواش مملوكة لكل من "علاء. أ"، و"محمود. م"، و"السيد. ف"، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الخسائر شملت نفوق رأسين من الماشية، وعدد من الطيور، إلى جانب احتراق كميات من التبن والقمح والعروق الخشبية وجذوع النخيل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.