وفاة الشيخة محاسن أقدم مُحفظة قرآن في المنيا بعد 40 عامًا من العطاء (صور)

المنيا – جمال محمد:

شيع أهالي قرية أبو قرقاص البلد، التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، جثمان الشيخة محاسن عبد الحميد مصطفى، أقدم محفظة للقرآن الكريم في القرية، التي وافتها المنية مساء الأربعاء عن عمر يناهز الثمانين عامًا.

كرست الشيخة محاسن أكثر من أربعين عامًا من عمرها لتحفيظ القرآن لأبناء قريتها من منزلها الصغير، الذي حولته إلى مركز لتحفيظ كتاب الله، رغم فقدانها للبصر في صغرها. ظلت رمزًا للمحبة والحنان والعطاء، وأوصت بتحويل منزلها إلى مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بعد وفاتها، لاستمرار رسالتها في نشر العلم والدين.

وأعرب أهالي القرية عن حزنهم العميق لفقدانها، حيث كانت تحظى بمحبة واسعة بسبب أعمالها الخيرية وتعليمها المتواصل. كما نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخة محاسن، مشيدًا بمسيرتها الحافلة بالعطاء، واصفًا إياها بالنموذج المضيء للمرأة المصرية التي كرست حياتها لخدمة كتاب الله وتعليم الأجيال.

ودعا الوزير الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمته من علم وخلق طيب، وأن يثيب الأمة على فقدانها.