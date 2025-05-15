ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير مركز تجميل في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت لجنة من إدارة العلاج الحر بالبحيرة بالاشتراك مع الإدارة الصحية بشبراخيت، وإدارات التموين، والرقابة والمتابعة وتراخيص المحال العامة حملة مكبرة على المنشآت الطبية ومراكز التجميل للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

أسفرت الحملة عن ضبط مركز تجميل غير مرخص بشبراخيت، تديره سيدة حاصلة على دبلوم فني، منتحلة صفة طبيبة، وتمارس أنشطة طبية بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 208 عبوات مستحضرات تجميل وعقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، كما تم العثور على جهاز كهربائي معد للحقن، ومستحضرات تجميل معدة للاستخدام المباشر على المواطنين.

حرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحذرت محافظة البحيرة كافة مراكز التجميل والعيادات الخاصة بالالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الصحية والقانونية، وعدم مزاولة أية أنشطة طبية خارج نطاق التراخيص الممنوحة، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والغلق الفوري.