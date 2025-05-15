إزالة 136 تعديًا بالمنيا ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26 (صور)

المنيا – جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا إزالة 136 حالة تعدٍ خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ26، التي انطلقت في 10 مايو الجاري، وتشمل إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون وحماية ممتلكات الدولة.

وأوضح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الحملات شملت إزالة 65 تعدياً على أراضي أملاك الدولة، و16 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة وفق تقارير المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 55 حالة بناء مخالف.

وأكد المحافظ أن حملات الإزالة ستتواصل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، مشددًا على التزام المحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد، ومواجهة أية تعديات أو مخالفات دون تهاون، حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.

ودعا كدواني المواطنين إلى الالتزام بالقوانين، محذرًا من اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يشرع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات مستقبلية.