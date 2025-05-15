وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يتفقدان نادي العبور ويطلقان مشروعات رياضية جديدة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، نادي العبور ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتعزيز الخدمات المقدمة للشباب.

وشملت الجولة افتتاح الممشى الجديد داخل النادي، بالإضافة إلى متابعة أعمال المرحلة الأولى من إنشاء صالة الألعاب الرياضية التي تهدف إلى توفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة المختلفة. كما تم الاطلاع على مشروع حمام السباحة المخصص للسيدات، الذي يأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة، إلى جانب رفع كفاءة الحمام التدريبي لتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكد وزير الرياضة أهمية دعم الأندية ومراكز الشباب في جميع المحافظات، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعات تطويرية مشتركة مع الجهات المعنية، لتعزيز الرياضة كجزء من نمط الحياة.

من جانبه، أشار محافظ القليوبية إلى حرص الدولة على تحسين البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئات آمنة مجهزة لممارسة الرياضة، مؤكداً أن إنشاء حمام السباحة للسيدات يمثل خطوة نوعية لدعم مشاركة المرأة وفق أعلى المعايير.