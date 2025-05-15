3500 فرصة عمل في ملتقى "توظيف مصر" بالقليوبية (فيديو وصور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، فعاليات ملتقى "توظيف مصر"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، داخل الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب.

شهد الملتقى مشاركة أكثر من 30 شركة من القطاع الخاص، تتيح ما يزيد على 3500 فرصة عمل في أكثر من 12 قطاعًا، تتوزع بين 60% لمؤهلات عليا و40% لمؤهلات متوسطة.

وأكد الوزير أن الملتقى يأتي ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب اقتصاديًا، عبر توفير فرص عمل مباشرة وتنظيم ورش تدريبية تسهم في سد الفجوة بين مؤهلات الشباب واحتياجات سوق العمل. وأضاف أن الوزارة تضع ملف التوظيف والتأهيل المهني في مقدمة أولوياتها، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأشار الدكتور صبحي إلى أن ملتقى "توظيف مصر" يُعد ثمرة للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل نوعية للشباب، موضحًا أن دور الوزارة يتجاوز النشاط الرياضي ليشمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع الشباب لفهم تطلعاتهم، داعيًا إلى التوسع في تنظيم هذه الفعاليات على مستوى جميع المحافظات، باعتبارها مساحة للحوار المباشر مع صُنّاع القرار وفرصة لتشكيل سياسات أكثر استجابة لاحتياجاتهم.

واختتم الوزير كلمته بدعوة الشباب إلى المشاركة بفعالية واستثمار الفرص المتاحة، مؤكدًا أن المستقبل يُبنى بالإرادة والطموح، موجّهًا الشكر للشركات المشاركة التي تثبت إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان.