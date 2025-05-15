المنيا تستقبل أكثر من 315 ألف طن قمح محلي في موسم توريد 2025 (صور)

المنيا – جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا عن استقبال شون وصوامع المحافظة نحو 314 ألفًا و903 أطنان و747 كيلوجرامًا من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد لعام 2025 وحتى صباح الخميس، وذلك من خلال 42 موقعًا مخصصًا للتجميع والتخزين موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وذلك بهدف تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لمنظومة التوريد، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه المزارعين، موجّهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لضمان انتظام عمليات التسليم وسلامة التخزين داخل الشون والصوامع.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة وفقًا للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية لمتابعة سير التوريد بمختلف المواقع، بما يضمن تحقيق المستهدف الكلي وضمان جودة وسلامة القمح المورد.