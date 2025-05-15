اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.. محافظ الإسكندرية: التثقيف الصحي يحد من انتشار الأمراض المزمنة (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن التثقيف الصحي والوقاية يمثلان الركيزة الأساسية للحد من انتشار الأمراض المزمنة، وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم.

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم وطرق العلاج والوقاية، اليوم الخميس، بديوان عام محافظة الإسكندرية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.

وأشاد المحافظ بتضافر جهود الجهات المنظمة والداعمة لهذه الفعالية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التي تعزز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطن السكندري.

وتضمنت الندوة ورشة عمل حول "الإنعاش القلبي الرئوي"، تناولت مخاطر مرض ارتفاع ضغط الدم وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى تقديم فحوصات طبية مجانية لقياس ضغط الدم ونسبة السكر.

استهدفت الندوة عددًا من موظفي ديوان عام المحافظة، وموظفي الجهات التنفيذية مثل مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والسياحة والمصايف، واستاد الإسكندرية الدولي.

شارك في الندوة كلٌّ من الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب – جامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، والدكتور محمود حسنين، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب – جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو زكي، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب – جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد لطفي، رئيس قسم القلب بكلية الطب – جامعة الإسكندرية.