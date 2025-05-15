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إحالة 3 مفتشين و17 إداريًا في أوقاف بني سويف للتحقيق

05:32 م الخميس 15 مايو 2025

الدكتور عاصم قبيصي

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بني سويف- حمدي سليمان:

أحال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، 3 من مفتشي الدعوة إلى التحقيق الفوري، لتقاعسهم عن أداء المهام المنوطة بهم، وعدم التزامهم بالحضور الفعلي والتفتيش الميداني، وغيابهم المتكرر دون إذن رسمي، فضلا عن 17 إداريًا بسبب غيابهم دون إذن، وتراخيهم في أداء الواجبات، و تدني مستوى الانضباط العام داخل مقار العمل.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الأوقاف مستمرة في تنفيذ سياسة الحزم والانضباط التي تنتهجها الوزارة، ولن تتهاون مع أي مخالفة أو تقصير من شأنه الإضرار بمصلحة العمل، أو التشويش على مسيرة التطوير التي تشهدها الوزارة على كافة الأصعدة.

و شدد على أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفًا لجهود المتابعة الميدانية، والتفتيش المفاجئ على الإدارات والمساجد، بهدف إحكام الرقابة وتحقيق الإلتزام الوظيفي الكامل، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

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الدكتور عاصم قبيصي احالة مفتشين للتحقيق أوقاف بني سويف
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