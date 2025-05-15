شاب ينهي حياته من أعلى عمارة في طنطا.. والتحقيقات تكشف مفاجأة

الغربية - مروة شاهين:



كشفت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول طنطا، بمديرية أمن الغربية، ملابسات مصرع شاب بعد سقوطه من أعلى عقار سكني بمنطقة سيجر، اليوم الخميس.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب، البالغ من العمر 28 عامًا، أقدم على الانتحار، إذ كان يعاني من مرض نفسي وسبق أن خضع للعلاج داخل إحدى المصحات النفسية قبل عامين.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط شاب من أعلى أحد العقارات بمنطقة سيجر.

انتقلت قوة من المباحث الجنائية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب في العقد الثالث من العمر، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصاباته جراء السقوط.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.