بالصور- مصرع سيدة في حريق شقة سكنية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرًة بإصابتها بحروق نارية متفرقة بالجسد في حريق اندلع، منذ قليل، بشقة سكنية بالطابق الأول علوي، بناحية نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا باندلاع حريق بناحية نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق في شقة بالدور الأول علوي بمنزل بحارة الأسيوطي المتفرعة من شارع أحمد ماهر بنجع أبو شجرة ملك المدعو "محمد. ا".

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها لمنازل أو وحدات سكنية مجاورة، ونتج عن الحريق مصرع المدعوة "رندا. أ" 28 عامًا.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.