جد وأب ومدرس.. جرائم تحرش هزت مصر في أسبوع والضحايا: تلاميذ وابن وحفيد

محافظات - مصراوي:

بينما لم تبرد بعدُ صدمة الرأي العام من واقعة "ياسين"، طفل البحيرة الذي تعرض لاعتداء جنسي بشع على يد مُعلمه، كشفت الأيام الماضية عن سلسلة جديدة من الجرائم المروعة التي تستهدف براءة الطفولة في محافظات مصرية عدة. خلال الساعات القليلة الماضية شهدت محافظات القليوبية والشرقية والوادي الجديد والفيوم - وقائع اعتداء مماثلة تؤكد أن هذا الخطر لا يعرف حدودًا أو قيودًا، بعدما طالت هذه الانتهاكات الأطفال فى محيطهم الأكثر أمانًا.

أب يلامس أجزاءً حساسة من جسد ابنته داخل المنزل، مستغلًا غياب والدتها، وجد يخون الأمانة مع حفيده، ومدرس يستغل سلطته على طالباته، وشباب يستدرجون طفل قريتهم.. 4 وقائع صادمة يرصدها "مصراوي" في السطور التالية، ويدق ناقوس الخطر.

جد يغتصب حفيده ذي الثماني سنوات

البداية مع محافظة القليوبية، حيث تعدى مسن فى مدينة شبرا الخيمة جنسيًا، على حفيده البالغ من العمر 8 سنوات، - وفقا لبلاغ رسمي حررته سيدة تدعى "نورهان.م.أ" ضد والد زوجها.

وكشفت والدة الطفل، أنها اكتشفت ظهور علامات غريبة بجسد نجلها، وعند سؤاله أكد أن جده تعدى عليه جنسيًا عندما كان يزوره، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل في أكثر من مستشفى، تبين أنه الطفل مصاب بتهتك بالغشاء الخارجي بفتحة الشرج، وذلك إثر التعدي عليه عدة مرات.

وتحرر عن هذه الواقعة المحضر اللازم وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي للكشف عليه.

اغتصاب طفل الشرقية وابتزازه بفيديو

وفي قرية تابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، عاش طفل يبلغ من العمر تسع سنوات كابوسًا مرعبًا، بعدما استدرجه أربعة شبان بحجة كاذبة تتعلق بوالده إلى منطقة معزولة، وتناوبوا على الاعتداء عليه جنسيًا، ولم يكتفوا بجريمتهم الشنيعة، بل قاموا بتوثيقها في مقطع فيديو استخدموه في ابتزاز الطفل وإجباره على تكرار فعلتهم مرتين.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما استدرج أحد الشبان الطفل "ع.ا" بحجة كاذبة تتعلق بوالده: "أبوك عاوزك"، وبحسن نية، انصاع الطفل لطلب الشاب الذي اصطحبه إلى معلف على أطراف القرية، وهناك، فوجئ الطفل بوجود ثلاثة شبان آخرين، حيث قاموا جميعًا بالاعتداء عليه جنسيًا.

لم يكتفِ الجناة بفعلتهم، بل قاموا بتصوير الاعتداء وهددوا الطفل بفضح أمره إذا كشف ما حدث لأي شخص، وخوفًا ونتيجة لصغر سنه وقلة حيلته، امتثل الطفل لتهديداتهم وصمت عن الأمر، معتقدا أن الأمر قد انتهى عند المرة الأولى.

بعد يومين، وخلال خروج الطفل من مسجد القرية عقب صلاة الجمعة، اعترض طريقه الشبان الأربعة مجددًا، مستغلين الفيديو الذي بحوزتهم، قاموا بتهديده واقتياده إلى نفس المكان المنعزل، حيث كرروا الاعتداء الجنسي عليه، مما تسبب له في آلام وإصابات.

تمكن الطفل في النهاية من كسر حاجز الخوف ومصارحة والديه بما تعرض له، وعلى الفور، توجه الأب بصحبة طفله إلى مركز شرطة منيا القمح، حيث تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 19105 جنح منيا القمح، وتم عرض الطفل على النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله.

أدلى الطفل بأوصاف المتهمين، وتمكن من التعرف على ثلاثة منهم بأسمائهم ("م.ص.ع" 17 سنة، "م.ا" 17 سنة، "م.م.م" 16 سنة)، بينما كان الرابع ملثمًا ولم يتمكن الطفل من التعرف عليه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين، وجارِ تكثيف الجهود لضبط باقي المتورطين، وأحالت النيابة العامة في الشرقية الطفل ضحية واقعة الاعتداء الجنسي إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة. ومن المتوقع أن يصدر التقرير الطبي الخاص بالطفل، والذي يعد دليلًا محوريًا في سير التحقيقات، خلال نهاية الأسبوع الجاري، تحديدًا يومي السبت أو الأحد.

مدرس يتحرش بـ 13 تلميذة فى الوادي الجديد

وفى محافظة الوادي الجديد، تلقى اللواء محمد الزملوط، شكوى من 13 تلميذة بإحدى المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، تكشف تعرضهن للتحرش الجسدي من قِبل أحد المعلمين بالمدرسة، وبدوره أحال المحافظ الشكوى إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت النيابة حبس المدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدها أحيل للمحاكمة وأمر المستشار محمد عمران، رئيس دائرة جنح مستأنف الخارجة بالوادي الجديد، يوم الأربعاء الماضي، بحبس المدرس المتهم بالتحرش بتلميذات المدرسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

من جانبها، أكد محافظ الوادي الجديد، أنه لا تهاون في التعامل مع أي حالات تعدي أو تجاوز للقيم الأخلاقية والإنسانية داخل المدارس، مؤكدًا على متابعة ما تسفر عنه نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة؛ لضمان بيئة تعليمية تحافظ على حقوق وسلامة الطلاب داخل المدارس وحماية قيم المجتمع وأخلاقياته.وتؤكد المحافظة حرصها على كشف الحقيقة كاملة وحماية حقوق الطالبات بعدالة وشفافية، بما لا يتجاوز حق الحفاظ على خصوصية كافة الأطراف وعدم إصدار أحكام مسبقة قد تجور على سمعة ومستقبل أي طرف بالواقعة، كما تهيب بالجميع عدم تداول أي بيانات أو معلومات تخص الطالبات أو المتهم في الواقعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، محذرةً من اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة وكشف ملابسات الواقعة.

أب يتحرش بابنته المراهقة فى الفيوم

وفي إحدى قرى مركز الفيوم، يواجه أب اتهامات بالتحرش بابنته البالغة من العمر 15 عامًا التلميذة في المرحلة الإعدادية.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بتلقي بلاغ من الطفلة "ش. ع. أ"، 15 عامًا، تتهم فيه والدها بالتحرش بها داخل المنزل.

تمكن النقيب أحمد وضاح الصاوي، معاون مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، من ضبط الأب المتهم، وخلال التحقيقات الأولية أمام العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، اعترف الأب بقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسد ابنته أثناء تواجدها في المنزل، مستغلًا غياب والدتها المطلقة التي كانت في زيارة لأبنائها الآخرين.

كشفت التحريات الأولية، أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، وأشارت إلى وجود سوابق لتصرفات غير سوية تجاه أسرته، وتبين أنه سبق له الزواج من والدة الطفلة وأنجب منها المجني عليها وشقيقًا آخر، ثم تزوج من امرأة ثانية وأنجب منها ثلاث بنات قبل وفاتها، ثم تزوج مرة ثالثة ولديه منها أطفال صغار.

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