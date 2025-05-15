سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور سوق المزارعين في الإسكندرية - فيديو وصور

الإسكندرية - محمد البدري:

أجرت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، اليوم الخميس زيارة تفقدية لسوق المزارعين بالإسكندرية الذي يُقام أسبوعيًا في جراج سينما أمير بمحطة الرمل؛ بالتنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية بتعاون أوروبي.

ويتيح السوق منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يسهم في دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

ورافق السفيرة خلال الزيارة وفد من الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين، حيث أشادت أيخهورست بجودة المنتجات المعروضة وأهمية السوق في توفير سلع زراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وخلال الزيارة، لفتت أيخهورست إلى أهمية التعاون الدولي في دعم هذه المبادرات، مشيرة إلى مشاركة سفير إيطاليا، الذي استثمر كثيرًا في هذا المجال.

وقالت: "ما ألاحظه بوضوح هو أن الناس يعملون معًا بطريقة مختلفة، وهذا يعود بالفائدة العظيمة على الرجال والنساء والأطفال وعائلات المزارعين والعملاء. إنه مشروع رائع حقًا، وأشكركم جزيل الشكر على هذا التعاون."

وأضافت السفيرة: "ما أود أن أقوله هو أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يظل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مفتاحًا لدعم التنمية المستدامة والاستثمار في المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على المجتمعات."

من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق يُقام يومًا واحدًا أسبوعيًا على مدار العام، ويهدف إلى توفير منتجات زراعية طازجة بأسعار مخفضة، بما يعزز فرص صغار المزارعين ويحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن هذه المبادرة تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتسهم في تعزيز دور المجتمعات الريفية من خلال توفير سبل معيشة مستدامة للصيادين والمنتجين المحليين.

ويهدف مشروع "سوق المزارعين" إلى توفير منصة تسويقية مؤقتة للمزارعين والمنتجين لعرض وبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين.

ويمثل السوق فرصة لتجاوز الحلقات الوسيطة في سلسلة التوريد، ما يسهم في خفض أسعار المنتجات الغذائية وتوفيرها بأسعار تنافسية.