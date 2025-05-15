ياسين جديد في الشرقية.. 4 شبان يستدرجون طفلاً ويعتدون عليه جنسيًا

الشرقية - ياسمين عزت:

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالشرقية عن واقعة اعتداء جنسي بشعة تعرض لها طفل يبلغ من العمر 9 سنوات على يد أربعة شبان في إحدى قرى مركز منيا القمح.

ووفقًا لتحقيقات أولية، قام المتهمون باستدراج الطفل إلى منطقة نائية، وتناوبوا على الاعتداء عليه جنسيًا وقاموا بتوثيق فعلتهم في مقطع فيديو استخدموه لاحقًا في ابتزازه وتكرار الجريمة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما استدرج أحد الشبان الطفل "ع.ا" بحجة كاذبة تتعلق بوالده،: "أبوك عاوزك"، وبحسن نية، انصاع الطفل لطلب الشاب الذي اصطحبه إلى معلف على أطراف القرية، وهناك، فوجئ الطفل بوجود ثلاثة شبان آخرين، حيث قاموا جميعًا بالاعتداء عليه جنسيًا.

لم يكتفِ الجناة بفعلتهم، بل قاموا بتصوير الاعتداء وهددوا الطفل بفضح أمره إذا كشف ما حدث لأي شخص، وخوفًا ونتيجة لصغر سنه وقلة حيلته، امتثل الطفل لتهديداتهم وصمت عن الأمر، معتقدا أن الأمر قد انتهى عند المرة الأولى.

بعد يومين، وخلال خروج الطفل من مسجد القرية عقب صلاة الجمعة، اعترض طريقه الشبان الأربعة مجددًا، مستغلين الفيديو الذي بحوزتهم، قاموا بتهديده واقتياده إلى نفس المكان المنعزل، حيث كرروا الاعتداء الجنسي عليه، مما تسبب له في آلام وإصابات.

تمكن الطفل في النهاية من كسر حاجز الخوف ومصارحة والديه بما تعرض له، وعلى الفور، توجه الأب بصحبة طفله إلى مركز شرطة منيا القمح، حيث تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 19105 جنح منيا القمح، وتم عرض الطفل على النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله.

أدلى الطفل بأوصاف المتهمين، وتمكن من التعرف على ثلاثة منهم بأسمائهم ("م.ص.ع" 17 سنة، "م.ا" 17 سنة، "م.م.م" 16 سنة)، بينما كان الرابع ملثمًا ولم يتمكن الطفل من التعرف عليه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين، وجارِ تكثيف الجهود لضبط باقي المتورطين.

وأحالت النيابة العامة في الشرقية، الطفل ضحية واقعة الاعتداء الجنسي إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة، ومن المتوقع أن يصدر التقرير الطبي الخاص بالطفل، والذي يعد دليلًا محوريًا في سير التحقيقات، خلال الأسبوع المقبل تحديدًا يومي السبت والأحد.