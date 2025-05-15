ملائكة الرحمة بالصفوف الأولى.. "أورام الأقصر" تحتفل بصنّاع الأمل في اليوم العالمي للتمريض

الأقصر- محمد محروس:

احتفلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر باليوم العالمي للتمريض، موجهة أسمى آيات الشكر والتقدير لفرق التمريض العاملة بأقسام المستشفى المختلفة، تقديرًا لدورهم الجوهري في رعاية وخدمة المرضى.

وجاءت احتفالات المستشفى التي انطلقت في 12 مايو وتستمر حتى نهاية الشهر، تحت شعار هذا العام: "الممرضين صوت القيادة – تقديم الجودة وضمان العدالة"، تأكيدًا على أهمية الدور القيادي والإنساني الذي يقوم به التمريض في المنظومة الصحية.

وأعرب الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، عن امتنانه الكبير لفرق التمريض، مشيدًا بعطائهم المتواصل وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني. وقال إن أطقم التمريض يشكّلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، وإن إخلاصهم يُعد نموذجًا يُحتذى به في المسؤولية والعطاء.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى يشهد يوميًا جهودًا استثنائية من طواقم التمريض في مختلف الأقسام، وهو ما يسهم بفاعلية في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. ووجّه فؤاد شكره العميق لكل الممرضين والممرضات، مؤكدًا دعم إدارة المستشفى الكامل لهم، وتقديرها لرسالتهم السامية، مشيرًا إلى أن الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على إسهاماتهم الجوهرية في خدمة المرضى وتحقيق رسالة المستشفى الإنسانية.