مصرع شاب في حادث بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، في حادث سير، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة محمد أحمد محمد الشجري، 36 عامًا، ومقيم بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، في حادث دراجة نارية داخل مزرعة استثمارية بمنطقة أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.